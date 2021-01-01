БИЗНЕС НА ПРОДАЖАХ СИМ КАРТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Начните зарабатывать от 60 тысяч рублей на продаже сим-карт. Вход 50 тысяч рублей, окупаемость 1,5-2 месяца, 100% гарантия результата, поддержка 24/7, выгодное взаимное сотрудничество.

Почему вам стоит начать заниматься бизнесом на продаже сим карт? Самые главные причины, это БОЛЬШОЙ СПРОС и отсутствие конкуренции в этой нише. Наберите в поиске: «Бизнес на сим картах» и вы обнаружите, что никто этому не учит.

А если вы наберёте запросы: «Заработок на wildberies», «Как заработать на маркетплейсах», «бизнес с Китаем», «Дропшиппинг с нуля», то поисковая система вам выдаст кучу предложений, как в поиске, так и в виде рекламных предложений.

Поскольку это готовый бизнес под ключ, нужно заплатить всего лишь 50 тысяч рублей и вы получите:

1) Готовый интернет магазин на подобии simkisgood.com

2) Настроим и запустим для вас рекламную кампанию на ваш сайт с бюджетом в 5000 рублей

3) Предоставим для продажи 100 штук сим карт бесплатно

4) Обучим вести диалог с клиентами

5) Полугодовое ведение вас за руку, чтобы вы встали на ноги и самостоятельно могли вести этот бизнес

И много много чего ещё...

Иными словами, вы обязательно начнёте зарабатывать ежемесячно от 60 тысяч рублей и выше на продажах сим карт. Мы в этом вам сильно поможем, так как нам крайне выгодно, чтобы вы продавали как можно больше наших сим карт, как в своём городе, так и по всей России.

Многие скажут: «У меня нет 50 тысяч рублей для старта этого бизнеса», но, при этом имеется машина, которая является пассивом, так как «вытягивает» деньги; есть iphone последней версии; умудряются съездить в отпуск за границу, но при этом нет 50 тысяч рублей для старта очень прибыльного и перспективного бизнеса.

Если нет денег, тогда, может следует продать машину или iphone? А может взять кредит, который затем, сможете погасить с прибыли от данного бизнеса?

Скриншоты доходов, вы можете увидеть ниже. Самое важное сейчас: принять решение. Может, это и есть тот шанс, о котором вы мечтали?!

И хотим, чтобы вы знали: ваши результаты нам очень важны. Важнее, чем вы можете подумаеть :)

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