Интернет магазин соблюдает федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ, п.6 ст. 44. Подробнее>> Купить симки через Whatsapp Написать в Telegram info@simkisgood.ru
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Заказать сим карты оптом и в розницу в Москве

Ведущие операторы. Доставка по России СДЭК или Почтой России.

Прием заказов

Круглосуточно

Бизнес на сим картах

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в Москве

Отправка по РФ

СДЭК и Почта России


  • Нажмите кнопку Заказать и заполните форму чтобы рассчитать сумму Вашего заказа.
  • Стоимость сим-карт зависит от оператора:       и количества симок в заказе.
  • Чем больше сим-карт в Вашем заказе тем меньше стоимость каждой из них.
    Подробнее

Сим-карты

Операторы:

       

Цены:

от 50 до 300

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Как мы работаем?
И какие варианты доставки сим-карт у нас имеются


Самовывоза

в Москве
НЕТ

Доставка курьером

в Москве

Отправка по РФ

СДЭК и Почта России

Как сделать заказ?


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ИЛИ
Нажмите Заказать и заполните форму
Нажмите  Я заплатил после оплаты
ИЛИ
Отправте оператору скрин\чек\номер кошелька
Ожидайте извещения об отправке,
которое придет Вам на почту или Whatsapp Telegram

Ваш заказ уже в пути

Какие гарантии мы даём

  1. Работоспособность сим-карт и возможность их активации.
  2. Своевременную доставку\отправку Вашего заказа, в противном случае вернем Вам деньги.
  3. Возврат средств и аннуляцию заказа если до того момента доставка еще не была осуществлена. Т.е. не предоставлен трек номер или доставка не выполнена курьером в городе Москва.
  4. Продажу только новых, не использованных ранее сим-карт, Вы сможете в этом убедиться по состоянию пластика. Если мы вставим симку в устройство, она сразу будет считаться использованной и не подлежит последующей продаже.
  1. Работоспособность сим-карт в неиcправных устройствах связи.
  2. Работоспособность сим-карт в связи с активацией вне домашнего региона.
  3. Работоспособность сим-карт в связи с действиями прямо или косвенно нарушающими УК РФ или ФЗ №126-ФЗ "О связи".
  4. Работоспособность сим-карт в случае их использования с целью мошенничества, спама, рассылок, обзвонов, лотерей и массовых регистраций с одного устройства.

Политика и условия сотрудничества

  1. Мы работаем без выходных и перерывов 24 часа в сутки.
  2. Доставка\Отправка заказа производится после оплаты.
  3. Заказы принятые в обработку выполняются в рабочее время с 9:00 до 21:00. Заказы принятые после 21:00 откладываются до следующего рабочего дня.
  4. Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании без объяснения причин при условии 100% возврата уплаченных средств, если таковые имели место.
  5. Доставка заказов курьером в Москве осуществляется до почтового ящика / вашей двери / торговой точки. Важно, чтобы вы были на связи по указаному вами телефону.

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